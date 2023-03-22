Depremzede aile serada yaşıyor. Çadır sorunu çözülmedi

Hatay Samandağ’da, çadır ulaştırılmayan 8 kişilik aile sebze serasında kalıyor.

Kahramanmaraş depremlerin ardından Hatay'da, çoğu afetzede kentten tahliye edilirken, kalanlar çadır ya da konteynerlere yerleşti. Samandağ ilçesinde evi hasar gören Nurcan Deve (35) de 3 çocuğu, 1 ablası ve 3 yeğeni ile Kuşalanı Mahallesi'nde akrabalarına ait sebze serasına yerleşti.

Çadır başvurusu yaptıklarını belirten Nurcan Deve, şunları söyledi:

"Güneş açtığı zaman, bunaltıcı sıcak oluyor ve durulmuyor. Akşamları ise soğuk oluyor. Yağmur yağdığında içeriye damlama yapıyor hem kendimiz hem eşyalarımız ıslanıyor. Burası, boş bir arazi olduğu için çamura bulanıyoruz. AFAD'a başvurdum dönüş yapacaklarını söylediler. Ancak hala cevap gelmedi. Lavabo, duş ve tuvalet imkanımız yok. Bazen tankerlerle gönderilen su ile çamaşır yıkıyoruz. İçme suyu yapılan hazır su yardımıyla gideriliyor ama bazen ona da erişemiyoruz. Eksiklerimiz çok." (DHA)