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Elon Musk jetini takip eden hesabı 'çocuğuna saldırdığı için' askıya aldığını açıkladı

Elon Musk jetini takip eden Twitter hesabını neden askıya aldığını açıkladı. Musk, "çocuğuma saldırdı" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:00
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Elon Musk jetini takip eden Twitter hesabını neden askıya aldı

Elon Musk jetini takip eden hesabı 'çocuğuna saldırdığı için' askıya aldığını açıkladı
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Twitter CEO'su ve sahibi Elon Musk, özel uçağını takip eden ve uçuş bilgilerini @ElonJet başlığı altında sosyal medyada yayınlayan Central Florida Üniversitesi öğrencisi Jack Sweeney hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı. Musk, @ElonJet hesabını ve Sweeney'nin kişisel hesabını askıya almasından sonra Twitter'da bu kararını açıkladı.

Musk, bir takipçinin 2 yaşındaki oğlu X'in Salı gecesi Los Angeles'ta bindiği arabayı takip ettiğini söyledi. Failin, arabanın hareket etmesini engellediğini ve kaportasına tırmandığını aktardı.

Musk, “Dün gece, Los Angeles'ta küçük X'i taşıyan arabayı çılgın bir takipçi takip etti (içinde benim olduğumu düşünüyordu), daha sonra arabanın hareket etmesini engelledi ve kaportaya tırmandı” dedi ve devam etti:

“Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve diğer kuruluşlara karşı yasal işlem başlatıyorum.”

Ünlü milyarder Musk bu sözlerinden sonra siyah bir kapüşonlu ve yarı kapalı bir kar maskesi giyen fail olduğu iddia edilen kişinin ve plakasının bir görüntüsünü yayınladı. 120 milyondan fazla takipçisine kişiyi veya arabayı tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Musk cümlelerini bir kişinin gerçek zamanlı konumunu paylaşmanın “fiziksel güvenlik ihlali” olduğunu söyleyerek bitirdi.

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