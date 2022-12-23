Aleyna Tilki'den annesine 3 milyonluk destek

Sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyon takipçiye ulaşan Aleyna Tilki, Instagram hesabının hikaye bölümünden annesi Havva Öztel'in yeni piyasaya sürdüğü şarkısı Unutma Beni'nin tanıtımını yaptı. Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait şarkının yeniden yorumlamasını seslendiren Havva Öztel için bir destek ve duyuru mesajı atan Aleyna Tilki, kendisini takip eden 3 milyon takipçisine şunları yazdı: "Annemin yeni şarkısı çıktı. Beni kendi sesiyle ninniyle uyuturdu şimdi herkes dinleyebiliyor yolu açık olsun"

GELİNLİĞİ AMERİKA'DAN GETİRİLDİ

Müziğe hızlı bir giriş yaparak son yayınladığı Seni Kalbimden Kovdum ile dikkatleri üzerine çeken Havva Öztel, Unutamazsın Beni'yi yeniden yorumladı. Teklinin kayıtlarında Aleyna Tilki de bulundu ve Öztel’in en büyük destekçilerinden oldu.

Öztel, durmadan dinlediği ve en sevdiği şarkılardan biri olan Unutamazsın Beni'yi yorumladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekilen klipte ise Havva Öztel gelinlik giydi! Klipteki gelinliği ise kızı Ayça Tilki annesi için özel olarak Amerika’dan getirdi.