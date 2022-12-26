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Aleyna Tilki’den itiraf. Ses telleri yırtılmıştı

Ses telleri yırtıldıktan sonra sahnelere ara vermek zorunda kalan Aleyna Tilki, "Ses tellerim doktor kontrolünde ilerliyor. İki hafta sonra kesin sonuç alacağız. Sahneleri çok özledim” dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:37
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Ses telleri yırtılan Aleyna Tilki’den itiraf

Aleyna Tilki’den itiraf. Ses telleri yırtılmıştı
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Ses telleri nedeni ile sahnelere kısa bir süre için ara veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Yeni Gazino’da annesi ile Bülent Ersoy’u dinledi. Annesi Havva Öztel’in doğum gününü kutlamak için gelen şarkıcı daha sonra gazeteciler ile bir araya geldi. 

Şarkıcı ses tellerinin doktor kontrolünde olduğunu söyledi. Tilki “Ses tellerim doktor kontrolünde ilerliyor. İki hafta sonra kesin sonuç olacak. Sahneleri çok özledim” dedi. 2022 yılının kendisi için iyi geçtiğini belirterek, yılbaşında ses telleri nedeniyle sahne alamayacağını dile getirdi. 

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