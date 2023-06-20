Hayalleri ve gelecekleri çalınan gençler artık böyle düşünüyor

Editör: Ersoy ÖZDEM

Milyonların gözü yeni açıklanacak asgari ücrete çevrilmişken vatandaşlar enflasyon balonu altında ezilmeye devam ediyor.

Hayat pahalılığı sebebiyle gençlerin umudu birer birer tükenirken bu durum sokak röportajlarına da yansıyor.

Yine bir sokak röportajında bir muhabirin gençlere "sizce hayat pahalılığı var mı" sorusunu yöneltmesi üzerine gençler şu yanıtı verdi:

Yok mu sizce, var. Yani şu an başıma bir şey gelir diye korkuyorum ama... Çok kötü her şey. Bugün 500 lira para harcadım ama hiç bir şey alamadım. Elimize bir şey geçmeyecek.

"İNŞALLAH DOLAR 50-60 LİRA OLUR"

Dolar kurunun da her geçen saniye dalgalanması vatandaşın belini bükerken genç kız sözlerine şöyle devam etti:

İnşallah dolar 50 lira 60 lira olur. Daha da kötü olur hiç umurumda değil. Olmayan düşünsün. "Kuru ekmek yerim" diyorlar, yesinler. Hiç umurumda değil, hiç umurumda değil.

Genç kızın bu ifadelerine yanındaki arkadaşının da destek çıktığı görüldü.