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Manisalılar dikkat! Meteoroloji uyarı yaptı

Meteoroloji tarafından, Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 17:03
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Meteoroloji Manisa'yı uyardı

Manisalılar dikkat! Meteoroloji uyarı yaptı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Manisa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.04.2023 Pazartesi günü Manisa il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) beklenmektedir.

Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşması muhtemel; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi riskler dikkate alınmalı ve tedbirli olunmalıdır"

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