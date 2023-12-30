Hayatlarını göz kapakları arasına sığdıran kahramanlar!

Nefes filmini hepiniz izlemişsinizdir, hafızalara kazınan efsane bir sahnesi vardır!

O sahnede Mete yüzbaşı, bir askerin nöbette uyuyakalması sonrası 40 askerini içtima alanına toplar ve şu tarihi konuşmayı yapar:

“Uyursanız ölürsünüz. 45 saniyeliğine kahraman olursunuz, çıkar süslü püslü bir karı, hüzünlü bir sesle anlatır, Ekin Bulut karakol baskınında şehit düştü, 45 saniye, sonra da magazin haberleri!”

İşte vatanı için görev yapan askerler için hayat açıp kapanan göz kapakları arasındadır!

Anneleri, babaları, eşleri, çocukları bir saliseliğine açılıp kapanan o göz kapakları arasındadır!

Şehit olmaları, göz kapakları arasında sevdiklerini bırakmaları an meselesidir!

Geride sevdiklerini bırakırlar gözü yaşlı!

Filmde de söylendiği gibi sadece 45 saniyeliğine haberlerin konusu olurlar, sonrası magazin haberleri!

Kerpiç evlerinin balkonuna astıkları Türk bayrağıyla aileleri baş başa kalır!

Sosyal medyada birkaç paylaşım yapılır kahramanlarla ilgili, sonrasında unutulurlar!

Hayatlarını göz kapakları arasına sıkıştıran bu yiğitleri ölmeden önce hatırlasak keşke!

Sorunlarına çözümler getirsek keşke!

Pamuk ipliğinde yaşayan bu kahramanları, bir de dünyevi sorunlarla uğraşmak zorunda bırakmasak mı acaba?

Ama onun yerine ne yapmayı seçiyoruz?

Canı pahasına vatanını savunmaya çalışan yiğitleri mesleki sorunlarla da baş başa bırakıyoruz!

Bundan tam 3 sene önce gündeme getirdiği 23 yıldır “Gazilik” hakkına kavuşmayı bekleyen Uzman Çavuş Metin Sarı üzerinden örneklendirebiliriz durumlarını!

1997’de Tunceli Ozat’ta PKK’lı teröristlerin pususu sonucu kafasına şarapnel parçası isabet eden Sarı’ya “kafasında sıyrık var” raporu verildi!

Ancak kafasında şarapnel parçası vardı Sarı’nın!

Askeri Hastane ise “Cilt kesisi” diyordu hala!

Metin Sarı 26 yıl oldu, hala hakkını almaya çalışıyor!

Kanuna göre, Sarı 90 gün üzerinde rapor alsaydı sözleşme fesih hakkı doğacaktı!

Yani hastalandın mı, yaralandın mı?

90 gün içinde iyileşmek zorundasın!

Yoksa kovulursun!

Mobbing baskısı nedeniyle intihar ediyor uzmanlar!

Mobbinge maruz kaldıkları yetmiyormuş gibi kadroları da yok!

2 ila 5 yıl arası sözleşmeyle görev yapıyorlar!

Kıdemleri rütbeden sayılmıyor!

Sağlık yönetmeliği yok, çalışma yönetmeliği yok ne var dersiniz!

Sözleşme çilesi ve mobbing!

Uzman çavuşlar özlük haklarının düzeltilmesini bekliyor!

Emekli olduklarında tazminat almak istiyor, emekli maaşlarının normal memur katsayısına endekslenmesini istiyorlar!

Tam 37 yıldır mücadele ediyorlar!

Hayatlarını göz kapakları arasına sığdıran kahramanlar için çözülemeyecek sorunlar değil bunlar!

Yeter ki sayın büyüklerimiz istesin!