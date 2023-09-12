Hayırsever iş insanı milyoner'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'in protez kol masrafını üstlendi

Protez üretimi yapan Kırşehirli bir iş insanı, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak şampiyon olan Rabia Birsen Göğercin'in estetik protez kol masrafını üstlendi. Göğercin'in protez kolu 2-3 ay sonra teslim edilecek.

Hayırsever iş insanı milyoner'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'in protez kol masrafını üstlendi

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasını kazanarak şampiyon olan Rabia Birsen Göğercin kazandığı parayla geçen sene kaza ile kaybettiği koluna protez yaptırmak istediğini söylemişti.

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Göğercin'in herkesi gözyaşlarına boğan bu açıklamasının ardından sevinçli haberin gelmesi gecikmedi.

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"İSTEDİĞİ ESTETİK KOLU ÜCRETSİZ ŞEKİLDE İLETECEĞİZ"

Göğercin'in protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Kırşehirli iş insanı protez üreticisi,

"Rabia kızımızı televizyonda izledim. Açıklamalarını dinledim. Bir baba olarak çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm.

Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü hissettim. Rabia kızımızın istemiş olduğu, ekranda söylediği estetik kol protezini yapacağımı kendisine ilettim.

Kendisine ulaştım ve bu konuyu görüştüm. Bizim tarafımızdan kendisine ücretsiz bir şekilde karşılanacağını ilettim. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk" diye konuştu.

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"2-3 AY SÜRECEK VE KENDİSİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Rabia Birsen Göğercin ile görüşeceklerini belirten hayırsever iş insanı, "Bizimle buluştuğu andan itibaren elinin ölçülerini alacağız. Bu protezin yapım süresi çok kısa bir sürede olmuyor. Estetik bir kol protezi olduğu için biraz zaman alabiliyor.

Estetik olması sebebiyle çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Bunun yapım süresi 2-3 ay sürecek ve kendisine teslim edeceğiz. 60 ülkeye protez dalında ihracat yapıyoruz. Rabia'nın da ihtiyacını karşılayınca bir 60 ülkeye daha ihracat yapmış kadar mutluluk ve huzur duyacağız" ifadelerini kullandı.

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