Cumhuriyet kutlamalarında Ebru Yaşar rüzgarı. Önce Ankara sonra İstanbul'da konser verdi

Ünlü sanatçı Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, ‘Cumhuriyet’in 99. Yılı Kutlamaları' kapsamında gerçekleşen Ankara konserinin ardından dün gece İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin etkinliğinde de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçının sevenleriyle buluştuğu gecede vatandaşlar da birbirinden farklı şarkılara eşlik ederek müziğe doydu.

Tv100'den aktarılan bilgilere göre; Türk Bayrakları ile donatılan ilçe meydanında hayranlarıyla bir araya gelen vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Ünlü şarkıcı hayranlarına söylediği şarkılarla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Performansı ve zarafetiyle büyüleyen Ebru Yaşar, konser sonunda hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.