Hazal Kaya'dan Kadınlar Günü için bebekli paylaşım. Yaka iğnem sebebiyle katılamıyorum

Hazal Kaya'nın Ali Atay ile olan evliliğinden doğan kızı Süreyya ile çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, fotoğrafa "Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!" notunu düştü.

Kaya, yaklaşık bir ay önce kucağına aldığı ikinci bebeği Süreyya Leyla ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılamayacağını belirten Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm.

Şimdi yaka iğnem Süreyyam sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!"