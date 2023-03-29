Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı. ''Yerimizden kalkamıyoruz''

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden Kaya ile Atay, 43 gün önce ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı.

"NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM"

Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşıma; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düştü.

Anne kızın pozu büyük ilgi gördü.

