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Hazal Kaya'dan 40 paylaşımı. 'Kapkaranlık günlerde...'

Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, bundan 40 gün önce kızını kucağına almıştı. Hazal Kaya yaptığı paylaşımla kızının doğumunun 40. gününe dair paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:30
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Oyuncu Hazal Kaya kızı Süreyya Leylanın 40nın çıkmasını duygusal satırlarla kutladı

Hazal Kaya'dan 40 paylaşımı. 'Kapkaranlık günlerde...'
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında karnı burnunda bir şekilde koşturan Hazal Kaya, sonrasında doğum yapmış ve Süreyya Leyla adını verdiği kızını kucağına almıştı.

Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra kızının ilk fotoğrafını yine Instagram hesabı üzerinden paylaşan Hazal Kaya, bu defa ailece çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve kızının 40'nın çıkmasını duygusal satırlarla kutladı. 

Hazal Kaya kızının dünyaya gelmesiyle birlikte kendisinde yarattığı hisleri şu satırlarla ifade etti:

"Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum 11.02.2023"

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