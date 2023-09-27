Hazal Kaya'nın Paris tarzı hiç beğenilmedi..Görenler ''Bu nasıl kıyafet'' dedi

En son Misafir dizisinde başrolde yer alan Hazal Kaya Paris'e gitti. Bir iş birliği için Paris'e giden ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Hazal Kaya'nın Paris tarzı hiç beğenilmedi..Görenler ''Bu nasıl kıyafet'' dedi

Misafir dizisinin başrolünde yer alan ve yakın zamanda kızı Leyla'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, bir iş birliği için Paris'e gitti.

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Daha önce reklamlarında boy gösterdiği bir kozmetik firmasının daveti üzerine Paris'e uçan Kaya, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

32 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya Paris sokaklarındaki pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

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Ancak başarılı ismin kıyafeti, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çocuklarını eşine bırakan oyuncunun bir süre daha Paris'te markanın tanıtımları için yer alacağı öğrenildi.

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