Hazar Ergüçlü'nün acı günü

KKTC’nin duayen gazetecilerinden, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi duyurdu.

Hazar Ergüçlü'nün acı günü

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün babası Süleyman Ergüçlü, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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"ACIMIZ SONSUZ"

Acı haberi eşi Neşe Ergüçlü duyurdu:

"Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."

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ACI TESADÜF

Ergüçlü'nün ölüm tarihiyle ilgili detay acı bir tesadüf oldu. İki kardeşin birer yıl arayla aynı gün hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf oldu. Süleyman Ergüçlü'nün ablası İsmet Ergüçlü, 14 Ağustos 2022'de yaşamını yitirmişti.

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