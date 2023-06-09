Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hazar Ergüçlü ilişkisi hakkında konuştu

Hazar Ergüçlü, müzisyen olan yeni sevgilisi Kutay Soyocak ile ilişkisi hakkında konuştu.

Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hazar Ergüçlü ilişkisi hakkında konuştu

Oyuncu Hazar Ergüçlü, aralarındaki yaş farkının sıkça gündemine geldiği yönetmen Onur Ünlü’den ayrıldıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak’la yeni bir aşka yelken açtı. Ergüçlü, önceki gece katıldığı bir davette ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı.

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Hazar Ergüçlü, "Çok güzel gezeceğim, yazı değerlendireceğim. Vaktim oldukça ailemin yanına da gitmeyi çok seviyorum. Kıbrıs benim için yurt dışı olmaktan çıktı artık ya. Her boşlukta onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde ilk kez aşkları ortaya çıkan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşayan oyuncu, "Her şey yolunda ya. Keyfim yerinde, çok iyiyim. Çok yeni daha ama çok mutluyuz" dedi.

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