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Bakan Nebati'den esnafı çıldırtacak sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Batman'da esnaf ziyareti yaptı. Esnaf, dükkanına gelen Bakan Nebati'ye 'Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin. Bu aralar esnaflar çok zor durumda' dedi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Batman'daki esnaf ziyaretinde çıldırtan sözler

Bakan Nebati'den esnafı çıldırtacak sözler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'a gitti. Batman'da Nebati'nin ilk durağı Valilik oldu. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında konuştu. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

"GÜLÜŞÜNDEKİ IŞILTI BİTMESİN AMA..."

AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. O ziyarete bir vatandaş ile olan diyaloğu damga vurdu. Esnaf, Bakan Nebati'ye, 'Bakanım sizin gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama, esnafın ışıltısı da bitmesin. Bu aralar esnaflar çok zor durumda' dedi.

Bakan Nebati ise esnafa yanıt olarak, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)

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