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Hazine dolarla borçlandı. Sakin olun bu sefer ki helal borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık sukuk (kira sertifikası) ihraç etti. Sukukun ("şeriat uyumlu" tahviller) yüzde 57’si Orta Doğu, yüzde 21’i Türkiye, yüzde 8’i Amerika, yüzde 7’si Avrupa, yüzde 6’sı Birleşik Krallık ve yüzde 1’i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:31
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Hazine dolarla borçlandı. Sakin olun bu sefer ki helal borçlanma

Hazine dolarla borçlandı. Sakin olun bu sefer ki helal borçlanma
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ekim tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık sukuk (kira sertifikası) ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl 1 ay vadeli (13 Kasım 2025) sukukun kira oranı yüzde 9,758, getiri oranı ise yüzde 9,750 (mid swap + 545,5 baz puan) olarak gerçekleşti. Bakanlık ihraç tutarının 13 Ekim 2022 tarihinde hesaplara geçeceğini açıkladı.

YÜZDE 57’Sİ ORTA DOĞU’YA SATILDI
İhraca yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Sukukun yüzde 57’si Orta Doğu, yüzde 21’i Türkiye, yüzde 8’i Amerika, yüzde 7’si Avrupa, yüzde 6’sı Birleşik Krallık ve yüzde 1’i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı. Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmış oldu.

SUKUK NEDİR?
Sukuk, genellikle "şeriat uyumlu" tahviller olarak da adlandırılan finansal sertifikaların Arapça adıdır. Sukuk, AAOIFI tarafından "uygun mevcut veya gelecekteki varlıklardan oluşan bir portföydeki bireysel mülkiyet paylarını temsil eden eşit değerde menkul kıymetler" olarak tanımlanmaktadır.

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