Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın peşine düştüğü muhtar!

Bugün size Kayseri Akkışla Manavuz Muhtarı Sabri Altındağ’dan bahsedeceğim.

Muhtar Altındağ 2019 yerel seçimlerinde muhtar olarak seçiliyor.

Kendisi muhtarlık öncesi SS Saklıbahçe Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı.

Kooperatifin 29 Haziran 2018 tarihli genel kurulu Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iptal ediliyor.

Gerekçe şu: Kooperatife kaydedilen 19 sahte üye!

Mahkeme kararında yer alan bilirkişi raporu şunu söylüyor:

Genel kurula yakın tarihlerde üyeler kooperatife kayıt ediliyorü

Ödemeleri gereken aidatları ödemiyorlar

Genel Kurul kararında 7-8 oy fark olması nedeniyle tüm oylar sakatlanmıştır.

Kısaca bilirkişi raporunda, bu kişilerin genel kurulda oy kullandırılmak için kooperatife kaydedildiği belirtiliyor.

Zira yerel kaynakların aktarmasına göre, bu 19 kişi Altındağ’ın eş, dost ve akrabaları!

Kaynı, Hala kızı, yeğeni!

Zira bilirkişi raporunda da Altındağ soyadlı bir kişi yer almakta.

Mahkeme 2019 yılında verdiği kararda genel kurulu iptaline hükmediyor.

Davalı taraf her ne kadar davayı bölge adliye mahkemesine götürüyor.

Bölge adliye mahkemesi ise, yerel mahkemenin kararının doğru olduğunu belirtiyor.

Yani Sabri Altındağ, kooperatife başkan yardımcısı seçilmek için genel kurulda oy kullanmaları için eş, dost ve akrabalarını yasal olmayan bir şekilde kooperatif üyesi yapıyor.

Ne var bunda diyebilirsiniz, durun hele biraz. Asıl şimdi başlıyoruz!

Sabri Altındağ aynı zamanda Altındağ Taahhüt San ve Tic. Ltd. Şti’nin de sahibi.

Altındağ adına 2022’de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenleniyor.

İddianamede davacı taraf: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VE KONYA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI.

Davacı tarafı dava açmaya götüren süreç ise vergi inceleme raporları!

Ne tespit ediliyor dersiniz o raporlarda?

Sabri Altındağ’ın 2017 ve 2018’de tam 19 tane naylon fatura düzenlediği tespit ediliyor.

TSF İnşaat ve Mermer, Kar Madeni Yağ, İnada Demir Çelik, MZM Madencilik ve Buket Yapı Malzeme adına naylon faturalar kestiği tespit ediliyor.

Rakamlarda az buz değil!

2017’de ticari mallar hesabı toplamı, 1.459.420.99 TL

2018’de ise ticari mallar hesabı toplamı, 3.651. 274. 54 TL.

Naylon fatura kesen firmaların tümü İzmir’de faaliyet gösteren firmalar!

Komisyon karşılığı kar elde etmek için sahte fatura kestiği,

Mal teslimi olmadan kar amacıyla fatura kestiği,

SGK prim borçlarını ödemediği,

Şirketin faaliyet gösterdiği belirtilen adreste bulunmadığı ve yeni adres bildirilmediği

Sahte fatura ticareti için paravan şirket kurduğu

Şirketin bu satışları yapabilecek, gerçek ticari faaliyette bulunabilecek demirbaş, teçhizat, araç ve gereç imkanının olmadığı

-Şirketin hesabında para akışının olmadığı, gayrimenkul ve araç gibi envanterin olmadığı tespit ediliyor vergi incelemeleri sonucunda.

Bu tespitler sonrası Kayseri 10.Asliye Ceza Mahkemesine, 2017 ve 2018 yılında 2.kez sahte belge kullanmak, 2.kez sahte belge düzenlediği şikayetiyle dava açılıyor.

Davayı açan taraf bakanlık, tespitler vergi inceleme raporları olunca her şeyin gayet açık ve seçik şekilde ortada!

Altındağ’ı iddialarla ilgili görüşmek için aradım.

Akrabalarını kooperatife soktuğunu kabul etti, isimleri saydım. Kaynım, halamın kızı, yeğenim diye sıraladı hiç çekinmeden!

Altındağ, ortada işlere dair fatura olmadığı için sıkıntı yaşandığını iddia etti.

Altındağ, iddianamede adı geçen bir firmadan örneğin aldığı mallar karşılığında bir başkasından aldığı arabayı verdiği öne sürdü.

Yani Altındağ, örneğin yaptığı bir binadan 3 daire alıyor ve mallar karşılığı, çimento, strafor ve alçı gibi malzemeleri aldığı firmalara bunları satıyor. Dolayısıyla ortada Altındağ adı olmadığı için sıkıntı yaşıyor.

Malları aldığımda bina yaptım diyor ne ile yaptım o zaman o binaları diye kendisini savunuyor.

TOKİ yapmışlığım var benim diye de ekliyor.

Mal aldığı firma başka bir firmadan mal alıyor ama faturayı Altındağ’a kesiyor!

Altındağ bir de ekliyor: “Mahkeme 24 Mayıs’ta matrah arttırımı yapacağız, matrah artırımı yapınca devlet yanlış işin varsa da görmezden geliyor”

1 çalışanının sigortasını ödememesini ise gözden kaçmış şeklinde açıklıyor.

“1 kişinin SGK’sını ödemediğim için 64 bin TL ceza yedim. Taksitlendirdim 21 bin TL’si kaldı borcumun. Bunun dışında vergi borcum vs bulunmuyor” diye açıkladı durumu!

“İş yeri taşınma bildirgesini biz gönderdik ama sisteme düşmemiş. O konuda temiz kağıdımız var” dedi ancak aradan 1 hafta geçmesine rağmen göndereceğini söylediği belgeleri göndermedi.

“Çorum ve Kayseri’de TOKİ inşaatı yapmışlığım var, ödemeler Garanti hesabıma yapıldı. Hesapta işlem hareketi olmadığı doğru değil” diye ekledi ancak yine göndereceğini söylediği belgeleri üzerinden bir hafta geçmesine rağmen göndermedi!

“İşler karşılığı bazı işlerimi parayı nakite çeviren factoringler aracılığıyla bozdurdum. Onlar ödemeyi Finansbank hesabına yatırdı” sözleriyle kendisini savundu ancak belgeleri yine göndermedi!

Ancak mahkeme kararı olmaksızın herkes masumdur ilkesi gereği masum olduğunu varsayalım sayın Altındağ’ın!

Devletten vergi kaçırdığı iddiasıyla ilgili hakkında bizzat HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI dava açıyor!

Vergi müfettişleri yerine Altındağ’ın peşine koskoca HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’nın düşmesi, Altındağ’ın Çorum ve Kayseri’de yaptığı TOKİ’lerde de mi bir usulsüzlük yaptı acaba? sorusunu akıllara getirmiyor mu sizde de?