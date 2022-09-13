Hani Türkiye uçuşa geçmişti. Hazineden dev borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıllık tahvilde ihale öncesindeki satış ile birlikte 16,3 milyar TL'lik borçlanmaya gitti.

Nominal satış 4,07 milyar lira olurken basit faiz yüzde 10,97 gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 10,75 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan gelen 13 milyar liralık teklife karşılık, 8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.Hazine ihale öncesi kamuya 1,4 milyar lira satış yaptı.