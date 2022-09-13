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Hani Türkiye uçuşa geçmişti. Hazineden dev borçlanma

Hazine yine dev bir borçlanmaya imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıllık tahvil ihracı ile net 6,88 milyar lira borçlandı. Toplamda 16.3 milyarlık borçlanmaya gidildi...

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 08:56
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Hazineden dev borçlanma. Türkiye değil hazine borçlanmada uçuşa geçti

Hani Türkiye uçuşa geçmişti. Hazineden dev borçlanma
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıllık tahvilde ihale öncesindeki satış ile birlikte 16,3 milyar TL'lik borçlanmaya gitti.

Nominal satış 4,07 milyar lira olurken basit faiz yüzde 10,97 gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 10,75 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan gelen 13 milyar liralık teklife karşılık, 8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.Hazine ihale öncesi kamuya 1,4 milyar lira satış yaptı.

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