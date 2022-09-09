Bakan Nureddin Nebati Sizlerin duasıyla enflasyonun üstesinden geleceğiz

AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon sorununa ilişkin, "Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Attığımız adımlarla sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla, aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz." dedi.

AKP Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla buluştuğunu, esnafı ziyaret ettiğini belirterek, kentte güler yüzle karşılandığını söyledi.

Türkiye'de çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Nebati, o akşam ilan ettikleri kur korumalı mevduat hesabıyla Türkiye'deki dövizi kontrol altına aldıklarını hatırlattı.

Zorlukların olduğunu, ancak bunların aşılacağını belirten Nebati, "Rekabet edilebilir kur seviyesiyle önümüzü göreceğiz. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle başlayan ve bugüne kadar etkisi sert bir şekilde devam edip, tüm dünyayı adeta esir eden bu gelişmelere rağmen Türkiye önemli başarılara imza attı." diye konuştu.

"ÜLKE İTHALAT CENNETİNE DÖNER"

Önlerinde enflasyon sorunu olduğunu ifade eden Nebati, "Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Bu yol ve yöntemlerimiz diğerlerinin söylediği gibi 'Biz geliriz altı ayda çözeriz yani dükkanları, fabrikaları kapatırız, yüksek faizle insanların işlerini kaybetmesine sebep oluruz. Ülkeyi tekrar bir ithalat cennetine dönüştürürüz" dedi.

Nebati "İhracatı kısarız ve ülkenin ekonomi yönetimini aslında başkalarının yönettiği bir yere götürürüz.' şeklindeki iradelerine, ifadelerine karşı diyoruz ki yurt dışındaki emtia, gıdadaki emtia fiyatlarının yükselmesinden sonra attığımız adımlarla, sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Nitekim enflasyonda artış hızı verimliliğin yüksek olması, üretimin artması, yazın getirdiği imkanlar, dünyadaki her türlü emtianın ılımlaşacak şekilde sakinleşmesi ve aşağıya doğru hareket etmesiyle elde ettiğimiz bu imkanlarla biz önümüzdeki aylarda artış hızı düşmüş bir enflasyon, aralık ayından itibaren bazın da etkisiyle burnunu aşağıya indiren bir enflasyonla ülkede, önümüzdeki dönemin sonunda yüzde 23,9'luk bir enflasyon ve sonrasında da tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz. Bu tedbirlerimiz, birilerinin söylediği gibi sert tedbirlerle olmayacak. Biz fabrikaların çalışması, esnafın dükkanını açması ve işine gidenlerin işini kaybetme korkusunu yaşamadan hayatını devam ettirmesine bağlı bir koşulla enflasyonla mücadele ediyoruz."