Kolesterol ve gut hastalığına karşı savaşan mucize ot ortaya çıktı

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler son zamanlarda popülerlik kazanmaya devam ediyor. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerildi.

Kolesterol ve gut hastalığına karşı savaşan mucize ot olarak şeytan pençesi otu ortaya çıkması dikkat çekti.

Şeytan pençesi, kolesterol ve gut hastalığına karşı faydalı olan bir bitki olmasıyla biliniyor.

Şeytan pençesi, iltihap, ağrı, eklem rahatsızlıkları ve sindirim problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir.

Şeytan pençesi, köklerinden elde edilen tablet, kapsül, çay veya krem şeklinde kullanılabilir.

Şeytan pençesi, bazı yan etkilere neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle mide ülseri olanlar bu bitkiden uzak durmalıdır.

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Gut, ürik asit kristallerinin eklemlerde birikmesi sonucu oluşan iltihaplı ve ağrılı bir durumdur.

Gut, proteinli gıdaların vücuttan atılamaması veya fazla üretilmesi nedeniyle ortaya çıkar.

Gut, eklemlerde şişlik, kızarıklık, hassasiyet, yanma ve ağrı gibi belirtilerle kendini belli eder.

Gut, böbreklerle ilgili ise karın ve bel ağrısı, idrarda kan, böbrek taşı gibi sorunlara yol açabilir.

Gut, genellikle birkaç gün içinde geçer, ancak tekrarlayabilir ve eklemlerde hasara neden olabilir.