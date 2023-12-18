Hemen o parmağınıza dikkatlice bakın

Prof. Dr. Bilal Boztosun, teknolojinin az geliştiği dönemlerde vücuttaki değişimlerin kalp hastalıkları hakkında uyarı kabul edildiğini, buna göre göbek çevresi büyüklüğü, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması ve başın tepe noktasında görülen saç dökülmesi gibi durumların krizin erken belirtilerinden olabileceğini açıkladı.

Boztosun, eskiden koroner arter hastalığının vücuttaki değişimlerle takip edildiğini belirterek şunları açıkladı:

"Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp damar hastalığı ve felç geçirme olasılığı yüksek oluyor. Her iki kulakta da bulunuyorsa risk daha yüksek. İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyor.

Oturuş pozisyonunda dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülebiliyor. Artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisiyle daha hızlı ve kesin sonuçlar alınabiliyor. Yani teşhis daha hızlı olabaliyor"

Prof. Boztosun, genetik yatkınlığın haricinde tütün ürünleri, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve kolestrolun kalp ve damar hastalığı riskini yükselttiğini vurgulayarak, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin kalp sağlığını korumanın anahtarı olduğunu açıkladı...