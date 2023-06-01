Hepsinin yerine Afganlar ve Suriyeliler gelecek. İşte gerçek beka sorunu

Yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) “İyi Hal Belgesi” alan doktorların sayısı her geçen gün artıyor. TTB, son 15 günde 144 hekimin "gitmek” için başvuru yaptığını, bunun ortalamanın çok üstünde olduğunu açıkladı.

Daha önce yılın ilk 4 ayında 881 doktorun yurt dışına gitme amacıyla belge için başvurduğunu duyuran TTB, son 15 günde ise ortalamanın çok üzerinde başvuru artışı olduğunu açıkladı.

TTB'nin paylaştığı son iki ayın 15'er günlük yarılarında alınan İyi Hal Belgesi rakamlarına göre, 1 Nisan 15 Mayıs arasında haftalık başvuru sayıları sırasıyla 90-91-94 iken, 14 Mayıs seçimlerinden bir gün sonrasındaki 15 günlük sürede ise bu rakam 144'e çıktı. Böylece yılın ilk 5 ayında belge için başvuran doktor sayısı 1025'e yükseldi.

Konuyla ilgili TTB'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik "giderlerse gitsinler" söylemine atıfta bulunarak, şöyle denildi:

“TTB’ye 'İyi Hal Belgesi' başvuru sayısı, son 15 günde ortalamanın çok üstünde bir artış gösterdi. Hekimlerin haklarını ve emeğini görmezden gelen, ‘Giderlerse gitsinler’ ifadesinde somutlaşan politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."