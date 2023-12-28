Her İki dakikada bir kadın neden öldü

Birleşmiş Milletler, dünya genelinde her iki dakikada bir kadının, hamilelik veya doğum sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamaya göre, BM kuruluşları, "anne ölümlerinde eğilimler" konulu rapor yayınladı. Raporda yer alan son tahmin verilerine göre, her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya doğum sırasında hayatını kaybediyor.

Raporda ayrıca, dünyanın birçok yerinde anne sağlığına ilişkin gerilemeler olduğunun altı çizildi ve sağlıklı ortamlarla ilgili konularda eşitsizlik olduğu da vurgulandı.

Raporda 2000'den 2020'ye kadar ulusal, bölgesel ve küresel anne ölümler takip edildi. 2020'de dünya genelinde 287 bin anne öldü. Bu sayı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yürürlüğe girdiği 2016'da kayıtlara yansıyan 309 bin anne ölümü dikkate alındığında çok küçük bir düşüş...

2000-2015 döneminde anne ölümlerinin azalmasında büyük ilerlemeler olsa da bu noktadan sonra kazanımların önemli ölçüde durduğu belirtildi.

Anne ölümlerinin, dünyanın en yoksul bölgeleri ve çatışmalardan etkilenmiş ülkeler. 2020'de anne ölümlerinin yüzde 70'i Sahra Altı Afrika'da gerçekleşti. İnsani kriz yaşayan 9 ülkedeki anne ölüm oranının dünya ortalamasının iki katından fazla olduğu açıklandı.

AA