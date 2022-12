'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin, İmamoğlu'na destek için İstanbul yolunda

'Her şey çok güzel olacak' sloganını ortaya çıkaran Berkay Gezgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Eskişehir'den megakente yola çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim çalışmaları sırasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganının ortaya çıkmasını sağlayan Berkay Gezgin, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Gezgin, İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı sonrası Eskişehir'den yaptığı paylaşımda, "Saraçhane’de görüşmek üzere, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.



Berkay Gezgin KİMDİR?

Berkay Gezgin 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi‘nin seçim sloganının yaratıcısı olarak tanınmıştır. Peki aslen nereli? kaç yaşında? kısaca hakkında merak edilenler, hayatı ve biyografi bilgileri.

Dr. Refik Saydam Ortaokulu’ndan mezun olmuştur. Günümüzde ise Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatını sürdürmektedir. 2003 yılında dünyaya gelen Berkay Gezgin baba tarafından aslen Hatay, Antakya’lıdır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. İleride Bilgisayar Mühendisliği üzerine okumak istesede siyasete de çok ilgisi olduğunu belirtmiştir. Yay burcudur.

Her şey çok güzel olacak!’ sloganının sahibi! Atatürkçü, Laik, Demokratik ve Fenerbahçeli bir genç olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bilindiği üzere uzun süre seçim otobüsünün peşinden koşmuş, hatta ne kadar koştuğunun bile farkında olmadığını dile getirmiştir. Ardından en son otobüse yetişerek Ekrem İmamoğlu‘na Her Şey Çok Güzel Olacak demeyi başarmıştır. Miting’de kendisini fark ettirememiş Bakırköy’den, İncirli’ye kadar farkında olmadan koşmuştur. Aslında sloganın planlanmış bir söz olmadığını, o an ağzından çıktığını dile getirmiştir. Sloganı söylediği anda ise İmamoğlu’ndan da aynı tepkiyi almış ve Aynen Öyle Aynen öyle aferin sana delikanlı, her şey güzel olacak zaten, cevabını almıştır. Heyecan, sevinç ve mutluluk tüm duyguları aynı anda yaşamıştır.

Twitter hesabından, Hayatımın son gününe kadar bu kampanyanın sloganına ilham kaynağı olmanın onurunu yaşayacağım. Belki yarın oyumuzla sana destek veremeyeceğiz ama benim gibi milyonlarca çocuğun bu ülkenin geleceğine dair umudu oldun. İyi ki varsın Ekrem abi. Açıklamasını yapmıştır.