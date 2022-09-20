Hangi bankalar borsada büyük vurgun yaptı. İşte grafikler. Bakan Nebati borsayla övünmüştü bir haftadır ortalarda yok

Borsa’da günlerdir süren yükseliş dün ani bir düşüşle yatırımcıları şok etti. Herkes borsadaki bu düşünün nedenini merak ederken Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir bu çöküşün arkasında Akbank’ın olduğunu belirtti.

Borsada yaşanan bu çöküşün 13 Eylül’de Akbank’ta yaşanan ortak satışın gösterildiğini belirten Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Borsanın tarihi zirveden sancılı dönüşü sürüyor. Kamu bankalarındaki yükseliş yine bu hisselerdeki büyük çöküşle borsaya sert düşüş yaşattı.

Vadeli işlemler piyasasındaki işlemleri ile kamu hisselerine günlerce tavan çektiren spekülatör dün itibariyle battı! Ortada 5 milyar liraya yakın teminat sorunu var.

Dün gece bir araya gelen aracı kuruluşlar kendi aralarında bu soruna çözüm bulmaya çalıştı. Sorunlu kurumlardaki riskler farklı kurumlara yayıldı.



İşte Akbank hisselerinde yaşanan ani düşüş

13 EYLÜL’DE YAŞANAN ORTAK SATIŞ

Borsada en büyük sorun olarak görülen Vakıfbank hisse senedinde tabana satış yazılmayınca senette tabanlar kısa sürede kalktı ve endeks kısmen de olsa toparladı.

Ancak borsa kulislerinde ilginç gelişmeler var.

Bunların en büyüğü ise borsada yaşanan bu panik çöküşün nedeni.

Borsada her şey güzel iken, yaşanan bu çöküşten Akbank hisse senedinde 13 Eylül’de yaşanan ortak satışı gösteriliyor.

13 Eylül’de endeks tüm zamanların en yüksek rakamına yani 3 bin 715’e ulaştığında Akbank hisse senedine beklenmedik satış geldi. Ardı arkası kesilmeyen satış önce açığa yapıldığı düşünüldü.



İşte borsada yaşanan ani düşüş

KAP’A DÜŞEN HABERLE ORTAYA ÇIKTI

Piyasa oyuncuları ısrarla gelen satışları karşıladı.

Günün sonunda 8 milyon lot satış yapılmıştı. Hem de Akbank’ın gördüğü en yüksek fiyattan..

18.94 gibi zirve fiyattan satışın gerçeği seansın bitiminden hemen sonra KAP’a düşen bir haberle ortaya çıktı.

Akbank Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı neredeyse zirve fiyattan 8 milyon lot hisse satışı yaptığını açıkladı.

Piyasa oyuncu ve aracı kuruluşlara göre, borsada iyi gidişi bozan bu sürpriz hisse satışı oldu. Akbank Tekaüt Sandığı bu satışı neden yaptı?

FİYAT ÇOK YÜKSELDİĞİ İÇİN YAPILDI

Sandık bu satışı neden yaptığına yönelik bir kamuoyu açıklaması yapmadı. Ancak benim yapığım araştırmalara göre, fiyatın çok yükselmesi nedeniyle yapıldığı.

Şu anda piyasada aracı kuruluşundan tutun da, borsada parası batan binlerce insana kadar herkes Akbank’ın Tekaüt Sandığı’na kızıyor.

İddialara göre, kızan sadece borsacılar değil aynı zamanda ekonomi yönetimi de bu konuda öfkeli.

Dolarizasyonu bitirip tasarrufların borsaya yönelmesi için önemli bir adım olarak görülen son yükselişin böyle bir satışla tersine çevrilmesi kısaca herkesi kızdırdı.

BAKAN REKOR PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, borsadaki yükselişin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “BIST 100 endeksi dün tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.