Serenay Sarıkaya acı haberi verdi. Güzel ruhlu Orfem

Yer aldığı başarılı projelerle ve oyunculuğuyla göz dolduran Serenay Sarıkaya, Instagram hesabı üzerinden 10 milyona yakın takipçisine seslenen paylaşımlarda bulunuyor.

Özel hayatına dair keyifli paylaşımların yanında yer aldığı projelerin mutfaklarına dair kareler de paylaşan güzel oyuncu bu defa üzücü bir haber verdi.

Köpeği Orfe ile çekilmiş karelerini paylaşan Serenay Sarıkaya onun kaybına dair paylaşımı, "Güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum…" notuyla yaptı.

Sarıkaya'nın paylaştığı habere başta meslektaşı ve arkadaşı Gonca Vuslateri'den olmak üzere çok sayıda taziye mesajı geldi.