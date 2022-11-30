Senegal Papa Diop'u unutmadı. Efsanelerini böyle andılar

Senegall taraftarları, Ekvador’u yendikleri maç öncesi ülkenin futbol kahramanı Papa Bouba Diop'u saygıyla andılar.
Senegal’in efsane oyuncusu orta saha oyuncusu Fulham ve Portsmouth’da forma giymiş, iki yıl önce vefat etmişti.
2002'deki Dünya Kupası'nnda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda oynayan Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isimdi.
Ekvator maçında bir grup taraftar Diop'un 19 numaralı formasıyla efsane futbolcuyu alkışlarla, şarkılarla andılar.
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