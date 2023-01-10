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Merkez Bankası'ndan bankalar bir talimat daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile mevduatta TL payı hesaplamasına türev ve repoları dahil ederek menkul kıymet tesisi yükümlülükerini genişetti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:57
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Hesabınızı buna göre yapın denildi. TCMB'den bankalara bir talimat daha

Merkez Bankası'ndan bankalar bir talimat daha
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalar için mevduatta TL payının hesaplamasında kullanılacak formüle, türev ürünler ve repoları dahil ederek menkul kıymet tesisi yükümlülükerini genişetti.

TCMB’nin bankalara gönderdiği Reuters tarafından görülen uygulama talimatında TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payı hesaplamasında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin formüller yer aldı.

Bankaların TL mevduatın tüm mevduat içindeki payına göre yüzde 10 tahvil yükümlülüğü tutma zorunluluğu bulunuyor. Formüllere bankaların müşterileriyle vadede döviz alım işlemi içeren “finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılmasına neden olacak nitelikteki işlemler” dahil edildi.

BİLDİRİMLER 13 OCAK’TA BAŞLAYACAK

TL’nin tüm mevduat içerisindeki payının hesaplanmasında kullanılacak formüle; TL repo işlemleri, pay ve payda bölümüne artı olarak, türev işlemler pay bölümünde eksi olarak, yabancı para repo ise payda bölümüne artı olarak eklendi.

TCMB’nin değişikliklerden menkul kıymet tesisine ilişkin olanlar 27 Ocak, yabancı para komisyonları 20 Ocak’tan geçerli olacak. Bildirimler 13 Ocak’ta başlayacak.

TL MEVDUAT PAYI YÜKSEK OLANA İNDİRİM

Menkul kıymet tesis oranı ilgili mevduatlar için yüzde 10 seviyesinde ancak bu oranda TL payının yüksek olduğu bankalar için indirim düşük olduğu bankalar için ise artırım yapılıyor.

Şubat sonundan geçerli olacak güncel uygulamada TL mevduat payı yüzde 50’nin altında kalan bankalar ilave 7 puan, yüzde 50 ile yüzde 60 arasında olan bankalar için ilave 2 puan artırılarak uygulanacak. Payı yüzde 60 ile yüzde 70 arasında olan bankalar için menkul kıymet tesisi 5 puan, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli uygulanacak.

TCMB ayrıca bu yıl itibarıyla opsiyon, swap ya da türev ürünlere konu edilen kur korumalı mevduata ilişkin kur farklarının ödemeyeceğini açıklamıştı. İlgili opsiyonlar piyasada düşük döviz mevduat getirisine alternatif olarak kullanılıyordu. 

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