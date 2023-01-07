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Merkez Bankası'ndan bankalar yeni talimat. Yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara yeni bir talimat daha gitti. TCMB Resmi Gazete'de yayımlanan 'makroihtiyati tedbirler' hakkında açıklama yaparak, menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 10:25
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Yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı. Merkez Bankası'ndan bankalar yeni talimat

Merkez Bankası'ndan bankalar yeni talimat. Yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı
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TCMB'den bankalara yeni bir tedbir yazısı gitti. O yazıya göre menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'ten yüzde 10 çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Merkez Bankasının uyguladığı Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların geneli 2022 yılında açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaşmıştır. 

2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; ‘Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5ten yüzde 10a yükseltilmiştir. Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.’

Buna göre, söz konusu oranlardan düşük olanı; yüzde 60 (dahil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan, yüzde 70ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır.”

Öte yandan, Türk Lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecek. 

MAKRO İHTİYATİ TEDBİR NE ANLAMA GELİYOR

Makro ihtiyati politikalar genel olarak, hızlı kredi büyümesi ve yükselen kaldıraç oranlarına karşı finansal sistemin dayanıklılığını artırmayı ve kredi ve varlık fiyatlarındaki aşırı büyümeyi sınırlama hedeflenir.

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Güher Gürler
7.01.2023 11:51
Londra da dj Alpergin cinayeti, işkence de yapılmış. Niye günah değil mi. Deliler. Bizi kahreden bir sürü insan var, onlar sağ, bir dj. e işkence. Bizdekilerden iğreniyoruz da, yine de keyfindeler.  
 
Serkan
7.01.2023 10:39
Seçim öncesi yandaşlara dağıtmak için bol keseden para dağıtmak için göz boyamak için para basıyorlar Merkez Bankası'nda ekonomiyi mahvettiler ülkeyi Tımarhaneye çevirdi Tayyip  
 
Serkan
7.01.2023 10:38
Seçim öncesi AKP Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası harıl alır para basıyor ortalık gıcır gıcır paralarla dolu enflasyon %300'ü geçer yakında  
 
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