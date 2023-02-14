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Hiçbir binası yıkılmayan müteahhidin isyanı sosyal medyayı salladı

10 ili yıkıp geçen depremin ardından müteahhitler bir bir gözaltına alınırken, binaları yıkılmayan bir müteahhidin “300 milyar ceza kestiler şimdi ödül vereceğiz diyorlar" isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:53
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Hiçbir binası yıkılmayan Malatyalı müteahhidin isyanı sosyal medyayı salladı

Hiçbir binası yıkılmayan müteahhidin isyanı sosyal medyayı salladı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizi yerle bir etti.

Depremde binlerce bina yıkılırken 9. günde açıklanan resmi verilere göre 31 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

Felaketin ardından yıkılan binaların müteahhitleri için bir bir yakalama kararı çıkarılırken hiçbir binasının yıkılmadığı iddia edilen bir müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce çeşitli bahanelerle kendisine 300 milyar ceza yazıldığını dile getiren müteahhit, "Şimdi beni arıyorlar 'Size madalya vereceğiz' diyor" diyerek isyan ediyor.

Binalara attığı kolonların sağlamlığından da bahseden müteahhidin açıklamaları şöyle:

"Şimdi beni arıyorlar

'Size madalya vereceğiz' diyor.

O** çocuğu 300 milyar ceza yazdılar bana o zaman.

Süsü püsü yok diye.

Şimdi süslü püslüler hep döküldü"

Müteahhitin o sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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