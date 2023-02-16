Yaptıkları yollar depremde çöken müteahhitlere Ocak ayında Hazine'den milyarlar aktı

Kahramanmaraş Pazarcık ve sonrasında Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sadece yıkılan bina sayısı 8 bin 633 olarak açıklandı.

Yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları yakalanmaya devam ederken, bir ayda müteahhitler için yapılan harcamaların toplam karşılığı 2.3 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri’ni açıkladı. Buna göre, müteahhitlere milyarlar aktarılırken örtülü ödenek harcaması da bir ayda 200 milyon TL'ye yaklaştı.

Hazine’nin verilerine göre, iktidarın sadece Ocak ayında faiz için kasadan çıkardığı tutar, 21 milyar 359 milyon TL oldu. Bu tutarın 13,5 milyar TL’si iç borç faiz giderinden oluştu. Dış borç faiz gideri ise 6 milyar TL’ye dayandı. Ocak ayında 1,5 milyar TL’lik de TL cinsinden bonoların faiz gideri oldu. Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri ise 1,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

SAVUNMA 1 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

İktidarın bir diğer tartışmalı harcaması, Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları oldu. AKP, geçen ay 1 milyar 70 milyon TL’yi güvenlik harcamalarına aktardı. Bu tutar, mühimmat ve teçhizat alımı ile onarımına harcandı.

KİRALARA 6.6 MİLYAR TL

İsraf harcamalar arasında gösterilen kiralama işlemlerine de milyarlar aktarıldı. Çok sayıda binayı elden çıkararak kamu kurumlarını kiralık binalara hapseden iktidar partisinin bu hamlesinin sonucunda sadece Ocak ayında 6 milyar 355 milyon TL harcandı. 269 milyon 524 bin TL’yi ise kara taşıtı, hava taşıtı, malzeme gibi kiralama işlemleri için harcayan iktidar, bir ayda tüm kiralar için 6 milyar 624 milyon TL’yi Hazine kasasından çıkardı.

MÜTEAHHİTLERİ UNUTMADI

AKP döneminde korunup kollanan ve yaptıkları çoğu işler için “garanti ödemeler”e kavuşan müteahhitler, Ocak ayının kazananları arasında yer aldı. Bir ayda müteahhitler için yapılan harcamaların toplam karşılığı 2.3 milyar TL oldu.

ÖRTÜLÜYE DOYMUYORLAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde tarihi rekorlar kıran ve halk arasında örtülü ödenek olarak da adlandırılan Gizli Hizmet Giderleri, yeni yılda da hız kesmedi. Hazine’ye göre sadece Cumhurbaşkanı tarafından harcanabilen ve hesabı sorulamayan kalemden Ocak ayında 188 milyon 584 bin TL harcandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile hane halklarına borç verme adı altında Hazine’den aktarılan tutar da 5 milyar 102 milyon TL oldu.