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Siteye hayırlı adını verdi hepsi yıkıldı. 1300 kişi enkaz altında

Kahramanmaraş Arapça 'Hayırlı' anlamına gelen Ebrar adlı sitedeki bütün binaların yıkıldığı ortaya çıktı. 320 dairelik sitede en az 1300 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:57
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1300 kişinin enkaz altında kaldığı siteye hayırlı adı verilmiş

Siteye hayırlı adını verdi hepsi yıkıldı. 1300 kişi enkaz altında
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Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsılan ülkemizde binlerce bina yıkıldı. 35 bin 418 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası dayanıksız binalar ve bu binaları yapan müteahhitler de mercek altına alındı. 

Çok sayıda binanın depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıkarken, çok sayıda bilim insanı ve uzmanın da yaklaşan deprem için önceden uyarılarda bulunduğu ve dayanıksız binalar için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yaptığı ortaya çıktı. 

Bu depremde yüzlerce vatandaşımızın enkazı altında kaldığı apartmanlardan biri Tevfik Tepebaşı adlı müteahhitin yaptığı Arapça 'Hayırlı' anlamına gelen Ebrar Sitesi oldu.

SİTENİN DENETİMDEN GEÇMEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

320 dairelik sitede tam olarak kaç ailenin yaşadığı bilinmezken enkaz altında 1300 vatandaşımızın kaldığı tahmin ediliyor. İddialar arasında sitenin yapım aşamasında denetimden geçmediği.

OdaTV'den İlknur Altıntaş'tan yaşanan skandalla ilgili yazısı şu şekilde:

Ebrar sitesi…

Kahramanmaraş’ta her biri 10 katlı 14 blokluk site…

720 daire…

Yüzlerce aile, binlerce insan!

Ve hepsi evet hepsi çöktü binaların…

Müteahhiti Tevfik Tepebaşı…

Kimdir?

Hakkında pek bir şey bilmiyoruz…

Tevfik Tepebaşı’nın elimizde şu an bir fotoğrafı bile yok…

Kayıp… 

İstanbul’da  ve saklandığı söyleniyor… Yurt dışına kaçmak için de fırsat kolladığı…

Bir başka iddia ise Tevfik Tepebaşı’nın din öğretmenliği yaptığı ve hafız olduğu gibi!

Olabilir mi?

İnançlı biri olduğu kesin keza siteye “ebrar” adını vermiş…

Öyle sıradan bir isim sanmayınız…

Çünkü: “Ebrar” Arapça hayırlı, dindar demek…

Bu sitenin bir başka özelliği de kiralarının çok yüksek olmasıydı…

On bin lira…

Neden bu kadar yüksek?

Çünkü fakülteye ve merkeze yakın olduğu için öğrencilerin tercihi bu yöndeydi…

Arz talep meselesi mi diyelim?

Bilemedik…

Bildiğimiz site yapım aşamasında denetimden bile geçmediği!

Not: 320 dairede kaç ailenin yaşadığı tam olarak bilinmese de 1300 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

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