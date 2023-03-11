Sevilla'nın başında Hikmet Karaman mı var?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla takımına deplasmanda 2-0 yenildi. Rövanş maçı 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli ile son olarak Kayserispor'da çalışan teknik direktör Hikmet Karaman arasındaki benzerlik ise şaşırttı.

Sampaoli'nin de maç boyunca Hikmet Karaman gibi yerinde duramadığı ve sürekli hareket halinde olduğu görüldü.

Sampaoli, 62 yaşında. Arjantinli. Kısa bir süre Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştırdı. Fransa'nın Marsilya takımı da çalıştığı kulüplerden.

Hikmet Karaman ise 63 yaşında. Tirebolulu. Türkiye'de pek çok takım çalıştırdı. Türk futbolunun başarılı teknik direktörlerinden.

İkili arasındaki benzerliği fark edenler "Sevilla'yı Hikmet Karaman mı çalıştırıyor" demekten kendilerini alamadı.