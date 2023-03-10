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Sevilla Polisi Fenerbahçe taraftarına saldırdı

Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında tribünlerde skandal görüntüler yaşandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 00:25
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İspanyol polisinden skandal hareket

Sevilla Polisi Fenerbahçe taraftarına saldırdı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya konuk olurken İspanyol polisi bir Fenerbahçe taraftarına tribünde yanına çekerek şiddet uyguladı! Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya konuk oldu.
Mücadele devam ederken İspanyol polisi skandal harekete imza attı.

Tezahürat yapan Fenerbahçeli bir grup taraftar arasından bir taraftarı aşağı çeken polis daha sonra taraftarın yüzüne şiddet uyguladı.
Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kısa sürede tepki topladı.

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