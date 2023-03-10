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Ali Koç Sevilla'da Fenerbahçe taraftarıyla tartıştı. Konu: Dembele

Ali Koç Sevilla maçı sonrası Fenerbahçe taraftarıyla tribünde gerginlik yaşadı. Bir taraftarın kendisine “Dembele’yi al” demesine sinirlenen Ali Koç, “Sen dua et burda seyirciler var!” dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:54
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Sevilla'da Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla takıştı

Ali Koç Sevilla'da Fenerbahçe taraftarıyla tartıştı. Konu: Dembele
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 yenildi.

Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlarla Başkan Ali Koç arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 

Bir taraftarın kendisine “Dembele’yi al” demesine sinirlenen Ali Koç, “Sen dua et burda seyirciler var!” dedi.

Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından paylaşıldı.

Ousmane Dembele Kimdir?

Barcelona takımında Forvet mevkinde forma giyen Ousmane Dembele, 15 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

178 cm boyunda ve 67 kilo olan Ousmane Dembele, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.

Bu sezon ilk 11'de 14 maça çıkan Ousmane Dembele, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ousmane Dembele, bu sezon 4 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır.

 

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