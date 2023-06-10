Hilal Altınbilek ve sevgilisinden kötü haber

Editör: Ersoy ÖZDEM

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Ünlü oyuncu, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Arnavutköy'de görüntülenen ikiliden Altınbilek, “İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor” demişti. Basın mensuplarının "Evlilik var mı?" sorusunu ise “İyi akşamlar” diyerek geçiştirmişti.

Ancak ünlü ismin yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Mehmet Can Uzun’dan ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun yakın çevresinin çıkan haberlerin ardından 'evlilik' konusunu sorması üzerine, Altınbilek'in "Ne evlenmesi, ayrıldık biz” dediği öğrenildi.