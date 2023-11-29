Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Şahane Hayatım'da hayat verdiği 'Şebnem Gümüşçü' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in yıllar önceki hali ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Herkes onu doğal güzel sanıyordu

Şahane Hayatım dizisinde canlandırdığı 'Şebnem Gümüşçü' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hilal Altınbilek başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Düzgün fiziği ve iddialı tarzıyla da çok beğenilen ünlü isim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman gündem oluyor. Hilal Altınbilek bu defa yıllar önceki halleriyle sosyal medyanın diline düştü.

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Ünlü ismin estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti. Hilal Altıbilek'in kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler, 'O da estetikliymiş', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Çok değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

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