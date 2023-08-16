Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Hilal Altınbilek birkaç ay önce Ay Yapım ile el sıkışmıştı. Güzel oyuncunun adı şirketin bu sezon yapacağı birkaç projede geçiyordu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Altınbilek’in şirketin “Şahane Hayatım” dizisinde başrol oynayacağı öğrenildi. Senaryosunu güçlü kalem Meriç Acemi’nin yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak’ın yapacağı dizide Hilal Altınbilek, Onur Tuna’yla başrolü paylaşacak.

Şebnem karakterine hayat vereceği Şahane Hayatım’ın senaryosunu çok beğenen Hilal Altınbilek, projenin ön hazırlık çalışmalarına başladı. FOX‘ta ekrana gelecek olan dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

