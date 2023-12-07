Hilal Altınbilek'in acı günü

Oyuncu Hilal Altınbilek’in kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek vefat etti.

66 yaşındaki Altınbilek, önceki gün Kilyos Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Taziyeleri Hilal Altınbilek ile annesi Mehtap Elmaslı’nın kabul ettiği cenaze törenine Kerem Alışık, Kerem Çatay ve Onur Tuna da katıldı.

Hilal Altınbilek’in kanserle mücadele eden babası Özdemir Altınbilek (66) bir süredir hastanede tedavi görüyordu.