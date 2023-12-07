Hilal Altınbilek'in acı günü

Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti. Özdemir Altınbilek (66) için önceki gün Kilyos Merkez Erdoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hilal Altınbilek'in acı günü

Oyuncu Hilal Altınbilek’in kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek vefat etti.

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66 yaşındaki Altınbilek, önceki gün Kilyos Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Taziyeleri Hilal Altınbilek ile annesi Mehtap Elmaslı’nın kabul ettiği cenaze törenine Kerem Alışık, Kerem Çatay ve Onur Tuna da katıldı.

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Hilal Altınbilek’in kanserle mücadele eden babası Özdemir Altınbilek (66) bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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