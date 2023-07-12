Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun barıştı

Oyuncu Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun'un ayrılığı kısa sürdü.

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun barıştı

Hilal Altınbilek, Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evlenmeleri beklenen çift, geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de görüntülenen ve 'evlilik' soruları yöneltilen çiftten kötü haber geldi. Oyuncunun yakın çevresinin çıkan haberlerin ardından 'evlilik' konusunu sorması üzerine, Altınbilek'in; "Ne evlenmesi, ayrıldık biz” dediği iddia edilmişti.

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Çiftin ayrılığı bir ay sürdü.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle İtalya'dan ödül alan Altınbilek'e sevgilisi Uzun da eşlik etti.

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Altınbilek, sevgilisini beyaz kalp emojisi koyarak, paylaştı.

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