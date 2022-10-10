Düşük bütçeli Mars görevi sona erdi

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, Mars Yörünge Görevi’ni NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın bütçelerine göre hazırlanan Mars Orbiter Mission projesi düşük bütçeyle oluşturulmuş ve tasarımı basitleştirilmişti. 73 milyon dolar harcanan araştırmada dikkate değer teknolojik ve bilimsel başarı keşfedildiği duyuruldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Görevinin 6 ay sürmesi planlanan proje 10 yıl boyunca sürdü. Bilim adamları, uzay aracının kurtarılamaz olduğunu ve ömrünün sonuna geldiğini ilan ettiklerini açıkladı. Konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı:

Görev, gezegensel keşif tarihinde dikkate değer bir teknolojik ve bilimsel başarı olarak her zaman kabul edilecektir.