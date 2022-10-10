10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Düşük bütçeli Mars görevi sona erdi

Mars Yörünge Görevi anlamına gelen Mars Orbiter Mission projesi bitti. 5 Kasım 2013'te başlayan görev, yetersiz yakıt nedeniyle durduruldu. Proje hazırlanırken düşük bütçeli olması planlanmıştı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:08
Takip Et

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü'nün oluşturduğu Mars Orbiter Mission projesi 10 yıl sonra bitti

Düşük bütçeli Mars görevi sona erdi
+
Aa
-

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü, Mars Yörünge Görevi’ni NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın bütçelerine göre hazırlanan Mars Orbiter Mission projesi düşük bütçeyle oluşturulmuş ve tasarımı basitleştirilmişti. 73 milyon dolar harcanan araştırmada dikkate değer teknolojik ve bilimsel başarı keşfedildiği duyuruldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Görevinin 6 ay sürmesi planlanan proje 10 yıl boyunca sürdü. Bilim adamları, uzay aracının kurtarılamaz olduğunu ve ömrünün sonuna geldiğini ilan ettiklerini açıkladı. Konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı:

Görev, gezegensel keşif tarihinde dikkate değer bir teknolojik ve bilimsel başarı olarak her zaman kabul edilecektir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
3
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
4
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿TOKİ arsa ve işyeri başvuruları başladı. Koşulları bedeli ve işte detayları
﻿TOKİ arsa ve işyeri başvuruları başladı. Koşulları bedeli ve işte detayları
﻿TOKİ arsa ve işyeri başvuruları başladı. Koşulları bedeli ve işte detayları
﻿Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿A Milli Takımın maç programı açıklandı
﻿A Milli Takımın maç programı açıklandı
﻿A Milli Takımın maç programı açıklandı
﻿Kasımpaşa'nın 1 yıllık hasretini Volkan Demirel dindirdi
﻿Kasımpaşa'nın 1 yıllık hasretini Volkan Demirel dindirdi
﻿Kasımpaşa'nın 1 yıllık hasretini Volkan Demirel dindirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.