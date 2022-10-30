Mars'a meteor çarptı. Bilim insanları meteorun boyutunu öğrenince şaştı kaldı

24 Aralık 2021’de gerçekleşen meteor çarpması sonucu NASA Insight aracında 4 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Bu büyük kraterin görülmemiş bir şey olduğunu aktaran araştırmacılar, Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceklerini düşündü. Bilim insanları keşfedilen kraterin jeoloji tarihinde heyecan verici bir an olduğunu belirtirken, araştırmalara devam edeceklerinin altını çizdiler.

Meteorun 5 ila 12 metre genişliğinde olduğu ifade edildi. Gezegene çarptığında, yüzeyin altındaki katmanları açığa çıkaran meteor ve kraterden 37 kilometre uzaklığa kadar enkaz parçası fırlattığı belirtildi.

Meteorun çarpması ile devasa bir kraterin ortaya çıkmasının yanı sıra gezegen yüzeyinde sismik dalgalar da belirdi. Bu yüzey dalgalarının oluşumunun oldukça nadir olduğunu belirten araştırmacılar, bu sayede gezegenin kabuk yapısı hakkında daha fazla bilgiye ulaştıklarını belirtti.

Araştırmacılar, çarpma alanı ve yayılan parçalar arasındaki alanının daha yüksek bir yoğunluğa sahip olduğunu ortaya koydu. Ölçümler ise, arazinin altındaki kabuğun daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu ifade etti. Bu yüzeyde ise farklı kaya türleri veya yerin altındaki kayaların gezegenin diğer bölgelerinden farklı bir süreçle oluşmuş olabileceği düşünüldü.