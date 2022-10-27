Uzmanlar açıkladı: Mars'taki canlılar 280 milyon yıl yaşıyor

Bilim insanları Mars'taki yaşam koşullarını çözebilmek adına yeni bir çalışma başlattı. Mars'ın ortamını bilgisayar ortamında yaratan araştırmacılar, Mars'ın sert ve radyoaktif koşullarını göz önünde bulundurdu.

IndependentTürkçe'den aktarılan bilgilere göre; daha önceden yapılan araştırmalarda Latince adı Deinococcus radiodurans olan bir bakterinin Mars'ın radyoaktif ortamında bir milyon yıldan uzun süre hayatta kalabileceğini göstermişti.

Astrobiology'de yayımlanan araştırmalarda bu sürenin çok daha uzun olduğu ortaya çıktı. ABD'li araştırmacılar söz konusu bakterinin yüzeyin altına çekilerek 280 milyon yıl hayatta kalabileceğini ifade etti.

Mars'ta canlılık arayan uzay araçları arasında Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars aracı ve NASA'ya ait Perseverance ve Mars Life Explorer araçları çalışmalarına devam ediyor.

Araştırmanın yazarlarından, Patoloji Profesörü Michael Daly, "Model aldığımız organizmalar, hem Mars'taki hem de Dünya'daki mikroskobik organizmalar için vekil oldu" ifadelerini kullandı.