Çin uzaya uydu fırlattı. Askeri amacı var mı

Uzay yarışında öne çıkmak isteyen ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdiğini açıkladı.

AA'da yer alan bilgilere göre; "Yaogan-36" serisi üç yeni uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

UYDULAR YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Uydunun, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği ifade edildi. Fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 444. Görevi olarak kayıtlara geçti.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydular, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlandı.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de, ikinci üçlü grup bu yıl 23 Haziran'da, üçüncü grup ise 30 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığı belirtildi.