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Rus milletvekilinden Birleşik Krallık için nükleer tehdit: Mars çölüne çevirebiliriz

Rusya Devlet Duma'sı milletvekili Andrey Gurulyov, Batı'yı ve NATO'yu canlı yayında tehdit etti. Gurulyov, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine dair endişe verici açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:50
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Rus milletvekilinden Birleşik Krallık için nükleer tehdit

Rus milletvekilinden Birleşik Krallık için nükleer tehdit: Mars çölüne çevirebiliriz
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Milletvekili Gurulyov, Rusya'nın "zafer"e hazırlanması gerektiğini ifade ederek, "Eğer kazanamazsak diye bir şeyler duyuyorum. Bu bir seçenek değil, kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız ve bedeli ne olursa olsun hayatta kalacağız" dedi. Milletvekili Gurulyov, Batı'yı ve NATO'yu canlı yayında tehdit etti. Gurulyov katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşına dair endişe verici açıklamalarda bulundu.

NATO'YU TEHDİT ETTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin eski komutan yardımcısı ve Devlet Duması Milletvekili Andrey Gurulyov, Batı ülkeleri ve NATO'ya tehditler gönderdi. Gurulyov, Ukrayna'ya değinerek "Ukraynalıları ezdiğimiz için sevinmiyorum. Muhtemelen hepimiz oradaki insanları tanıyoruz. Çoğumuzun orada arkadaşları ve akrabaları var. Ama bugün her şeyi öğütmekten başka çare yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanabilmesine" ilişkin iddiaları reddeden Gurulyov, "Rusya, böyle birşeyi Ukrayna için yapmaz, çünkü halkımız eninde sonunda orada yaşamak zorunda kalacak [...] Biden tarafından karar alma merkezlerine karşı bir eylem olursa, ana karar alma merkezinin Berlin olduğunu anlamalı. Yalnızca evi donmakla kalmayacak, tüm ulusu tamamen kaos içinde olacak, bu da esasen kendi ölümü anlamına geliyor" ifadeleriyle ABD Başkanı'nı üstü kapalı tehdit etti.

ALMANYA'YA GÖNDERME

Gurulyov ayrıca, "Joe Biden, ittifakın 5. maddesine göre bir tepki verileceğini söylüyor. Ancak, stratejik nükleer silahlar yerine, taktik nükleer silahlar kullanarak Britanya Adaları'nı 3 dakika içinde bir Mars çölüne çevirirsek, Madde 5'i kullanabilirler, ama kimin için? Mars çölüne dönüşen var olmayan bir ülke mi? Cevap veremeyecekler" dedi.

Rus vekil, Rusya'nın, İngiltere veya Almanya'da "nükleer silah kullanabileceğini" ileri sürerek, NATO'nun 5. maddesini ve ittifaktan bir "misilleme" olasılığını da dikkate almadı. Gurulyov Alman vatandaşlarından bahsederek, "Mutlu ve iyi beslenmiş bir Alman Burger, kış gelmeden üşümeye başlıyor" dedi.

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deli
20.09.2022 19:08
Nükleer kullanırsan karşılığını misliyle alırsın rusya diye bir ülke bile bırakmazlar seni çin bile kurtaramaz çin anında seni satar.  
 
merdanoğlu
20.09.2022 18:00
sonunda olacağı da bu nükleer savaş ancak bu savaşın galibi olmayacaktır bir film sahnesinde görüntülenen silah bir başka sahnede patlar kesinlikle nükleer de bir gün ateşlenecektir  
 
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