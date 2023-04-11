﻿Hindistan yeni telefon üretti. Rakiplerine karşı hangi sırada olacak

Hindistan'da satışa sunulmaya başlanan "Lava Blaze 2", kullanıcılarına güçlü özellikler sunacak gibi gözüküyor.

HİNDİSTAN'IN TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Yeni telefonun teknik özellikleri piyasada raflarda yerini almaya başladıktan sonra netleşti.

Lava Blaze 2, 6.5 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranı, 90Hz yenileme hıza sahip. Unisoc T616 yonga seti, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile performans sağlıyor. Ayrıca microSD kart ile depolama alanını 1TB’a kadar genişletebilme imkanı da bulunuyor.

Kamera tarafında, 13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel yardımcı kamera ve LED flaş bulunuyor. Ön tarafta yer alan 8 Megapiksel kamera, delikli ekran tasarımıyla estetik bir görünüm sunuyor. Ayrıca 5,000mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Lava Blaze 2, kullanıcıların beğenisine sunulan mavi, siyah ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Özel lansman teklifi ile ₹9,000’den (110 dolar) (18 Nisan’da satışa sunulacak) başlayan fiyatı, normal fiyatında ₹11,000 (135 dolar) olacak.

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