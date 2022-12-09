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Livakovic devleşti, Brezilya Dünya Kupası'na veda etti

Dünya Kupası'nda sürpriz bir sonuç yaşandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:49
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Hırvatistan Brezilya'yı penaltılarla eledi. Yarı final biletini kaptı

Livakovic devleşti, Brezilya Dünya Kupası'na veda etti
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Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Brezilya karşılaştı. 90 dakikası 0-0 biten mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalar, Neymar ve Petkovic'in golleriyle 1-1 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic'in devleştiği penaltı atışlarında kazanan Hırvatlar oldu ve yarı final biletini kaptı.

 

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