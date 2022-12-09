Livakovic devleşti, Brezilya Dünya Kupası'na veda etti

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Brezilya karşılaştı. 90 dakikası 0-0 biten mücadele uzatmalara gitti.
Uzatmalar, Neymar ve Petkovic'in golleriyle 1-1 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic'in devleştiği penaltı atışlarında kazanan Hırvatlar oldu ve yarı final biletini kaptı.
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