Histeri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı ot ortaya çıktı

Doğal bitkiler sağlığımız için giderek daha önemli hale geliyor.

Şeytanteresi otu, isteri ve sinir hastalıklarına iyi gelen bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Şeytanteresi otu, İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen şeytan otu isimli bir bitkinin kökünden elde edilen koyu renkli bir sıvıdır.

Reçine ve zamk karışımı olan bu sıvı, sarımsı kahverengi renkte ve yumuşak balmumu gibi bir kıvama sahiptir.

Şeytanteresi otunun faydaları şunlardır:

Bağırsak gazlarını azaltır ve sindirimi rahatlatır.

Bağırsak parazitlerinin atılmasına yardımcı olur.

Öksürüğü keser ve balgamı temizler.

Histeri veya İsteri nedir?

İsteri ve sinir hastalıklarında sakinleştirici etki gösterir.

İsteri, psikolojik ve fiziksel bozukluklarla karakterize bir psikonevroz türüdür.

İsteri belirtileri arasında duygusal tepkilerde aşırılık, ani öfke, hareketlerde bozulma, kişilik değişimi ve kısa süreli hafıza kaybı sayılabilir.