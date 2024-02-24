Histeri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı ot ortaya çıktı

Deniz Dallı
Histeri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı ot ortaya çıktı
Histeri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı olarak kullanılan şeytanteresi otu ortaya çıktı.

Doğal bitkiler sağlığımız için giderek daha önemli hale geliyor.

Şeytanteresi otu, isteri ve sinir hastalıklarına iyi gelen bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Şeytanteresi otu, İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen şeytan otu isimli bir bitkinin kökünden elde edilen koyu renkli bir sıvıdır.

Reçine ve zamk karışımı olan bu sıvı, sarımsı kahverengi renkte ve yumuşak balmumu gibi bir kıvama sahiptir.

Şeytanteresi otunun faydaları şunlardır:

Bağırsak gazlarını azaltır ve sindirimi rahatlatır.

Bağırsak parazitlerinin atılmasına yardımcı olur.

Öksürüğü keser ve balgamı temizler.

Histeri veya İsteri nedir?

İsteri ve sinir hastalıklarında sakinleştirici etki gösterir.

İsteri, psikolojik ve fiziksel bozukluklarla karakterize bir psikonevroz türüdür.

İsteri belirtileri arasında duygusal tepkilerde aşırılık, ani öfke, hareketlerde bozulma, kişilik değişimi ve kısa süreli hafıza kaybı sayılabilir.

İlgili Haberler
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Son Haberler
46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama Gündem
46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu Şifalı Bitkiler
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
İsmail Kartal'dan Fred kararı. Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Spor
İsmail Kartal'dan Fred kararı. Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
"Ters köşe" operasyonu: 9 tutuklama Gündem
"Ters köşe" operasyonu: 9 tutuklama
İmamoğlu'ndan AKP'li üyelere. '1 Nisan'da hepimiz komşuyuz hepimiz arkadaşız' Gündem
İmamoğlu'ndan AKP'li üyelere. '1 Nisan'da hepimiz komşuyuz hepimiz arkadaşız'
Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) gecikmelerinde kullanılan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) gecikmelerinde kullanılan ot ortaya çıktı
Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama