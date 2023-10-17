İran’dan İsrail’e flaş mesaj: Hizbullah ilerleyen saatlerde ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

Abdullahiyan, İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.

Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.